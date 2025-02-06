06 февраля, 15:04Политика
В Финляндии могут ограничить сделки с недвижимостью для россиян
Фото: 123RF/elenanoeva
Проект закона об ограничении сделок с недвижимостью для россиян внесен в парламент Финляндии, рассказал глава Минобороны страны Антти Хяккянен, слова которого приводит ТАСС.
Разрешение на приобретение недвижимости не будет выдаваться гражданам стран, которые, с точки зрения властей страны, "участвуют в агрессивных войнах и представляют угрозу национальной безопасности Финляндии", объяснил он.
Такой проект имеет дискриминационный характер, отметила, в свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.
Также Финляндия пока не собирается открывать свою границу с РФ, заявил в начале года премьер-министр Петтери Орпо. По его словам, если Финляндия откроет границу, то Россия может пропустить через нее людей без действительных проездных документов. Следовательно, уточнил премьер, границу нельзя открывать даже в экспериментальном порядке.
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