Президент Финляндии Стубб заявил, что открытие границы с РФ зависит от Москвы

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Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что открытие границы с Россией якобы зависит от решения Москвы. Его слова приводит издание Yle.

Стубб подчеркнул, что в Финляндии пока не видят со стороны РФ никаких признаков того, что в случае открытия границ не повторится "инструментализация просителей убежища".

"Нет уверенности, и я считаю, что открывать границу сложно. Мяч, метафорически говоря, на стороне россиян", – заявил глава Финляндии.

Финляндия в целях пресечения незаконного въезда на территорию страны закрыла 4 КПП на границе с Россией 18 ноября 2023 года. Последний работавший КПП "Райа-Йоосеппи – Лотта" прекратил свою работу 30 ноября.

В апреле 2024 года финский кабмин продлил закрытие контрольно-пропускных пунктов до дальнейшего уведомления. Позднее русскоязычное общество в Финляндии заявило, что готовится подать апелляцию в ЕСПЧ из-за решения о закрытии границы.

Стубб заявлял, что когда-нибудь отношения с Россией наладятся и будут использованы на благо. Одновременно с этим премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отмечал, что в ближайшее время финляндско-российская граница останется закрытой из-за угроз. По его мнению, если границы будут открыты, то РФ может пропустить через нее людей без действительных проездных документов.