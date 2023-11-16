Кабмин Финляндии закроет 4 КПП на границе с РФ с 18 ноября

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Кабмин Финляндии закроет в ночь с 17 на 18 ноября до 18 февраля 2024 года четыре из восьми КПП на границе с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что будут закрыты КПП "Ваалимаа" (с финской стороны) – "Торфяновска" (с российской), "Нуйямаа" – "Брусничное", "Иматра" – "Светогорск", "Ниирала" – "Вяртсиля". Также с 18 ноября прием заявлений от беженцев на границе с Россией будет сосредоточен на пограничных переходах "Салла" и "Вартиус".

Как заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, решение принималось быстро, чтобы ситуация на восточной границе не ухудшилась. Поправки в Закон о пограничной охране внесли в период последних выборов именно для подобных ситуаций.

Финский кабмин также сообщил о признаках того, что власти иностранного государства или другие субъекты сыграли свою роль в содействии прибытия в страну незаконно пересекших границу лиц.

Глава финского МВД Мари Рантанен отметила, что правительство при необходимости готово принять еще более решительные меры.

Ранее министр заявила, что ведомство готовит предложения, чтобы ограничить работу пропускных пунктов на границе с РФ. Причиной этого она назвала неконтролируемый поток беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других государств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль "глубоко сожалеет" из-за того, что Финляндия сделала шаг к закрытию границ с Россией. Он уточнил, что финское руководство выбрало путь дистанцирования от "прежнего доброго уровня" отношений между странами.

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