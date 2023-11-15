Финляндия планирует закрыть погранпереходы на границе с РФ 16 ноября – СМИ

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Правительство Финляндии собирается в четверг, 16 ноября, заблокировать пропуск по пограничным переходам на границе с Россией. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

По информации издания, такая мера необходима для обеспечения национальной безопасности Финляндии.

"Пока не известно, существуют ли планы закрыть все или некоторые пограничные переходы на восточной границе", – говорится в сообщении.

Ранее глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что ведомство готовит предложения, чтобы ограничить работу пропускных пунктов на границе с РФ. Причиной этого он назвал неконтролируемый поток беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других государств.

До этого Финляндия запретила пересекать границу со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. Полное закрытие границы для проезда на этом виде транспорта ввели с 15 ноября.

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