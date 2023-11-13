Финляндия введет запрет на въезд из РФ на велосипедах

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Финляндия введет запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. Об этом заявили в российском посольстве в Хельсинки, пишет РИА Новости.

Там уточнили, что полное закрытие российско-финляндской границы для проезда на велосипедах вводится с 15 ноября.

"Согласно полученному уведомлению финских властей, с 00:00 часов 15 ноября 2023 года Финляндия вводит запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок", – говорится в сообщении.

Ранее ограничение власти ввели с 9 ноября только на юго-востоке страны. Тогда крупнейшие по пассажиропотоку пропускные пункты в юго-восточной Финляндии приняли решение о запрете въезда в страну россиян на велосипедах.

По словам командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари, въезд был ограничен из-за того, что таким способом передвижения стали часто пользоваться нелегально. Он уточнил, что на прошлой неделе было выявлено около 30 подобных случаев.

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