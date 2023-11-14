Финляндия готовится закрыть пункты пропуска на границе с Россией

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МВД Финляндии готовит предложения, чтобы ограничить работу пропускных пунктов на границе с РФ из-за неконтролируемого потока беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других государств. Об этом заявила на пресс-брифинге глава МВД страны Мари Рантанен, передает РИА Новости.

По ее словам, пункты пересечения границы закроют или ограничат их работу. Действующее законодательство страны позволяет это сделать, добавила она.

Неделю назад из РФ на финскую границу прибыл 71 проситель убежища. Как сказала министр, этот вопрос обсуждался с российскими властями, но желаемого результата получено не было.

Кроме того, Рантанен предположила, что это будут не мягкие меры, например ограничение часов работы пунктов, а более жесткие, вплоть до их закрытия.

Ранее сообщалось, что Финляндия запретит пересекать границу со стороны РФ на велосипедах на неопределенный срок. Полное закрытие границы для проезда на этом виде транспорта введут с 15 ноября.

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