В Финляндии объяснили запрет въезда в страну на велосипедах наплывом беженцев

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Финляндии объяснили запрет въезда в страну из России на велосипедах. Об этом рассказал заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.

По его словам, этим способом передвижения между странами часто стали пользоваться нелегальные иммигранты.

"За последнюю неделю таких случаев было около 30. Это явно растущее явление", – приводит его слова финская государственная телерадиокомпания Yle.

Луккари уточнил, что когда в погранслужбе заметили, что велосипедистов становится все больше, было принято решение бороться с этим явлением.

Ранее стало известно, что крупнейшие пропускные пункты по пассажиропотоку в юго-восточной Финляндии приняли решение о запрете въезда в страну россиян на велосипедах с 9 ноября. На месте пересечения границы в Финляндии установили дорожные знаки о запрете въезда на велосипедах.



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