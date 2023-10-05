Пограничники Финляндии не пустили в страну 140 автомобилей из РФ с 16 сентября

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Финские пограничники не пустили в страну 140 зарегистрированных в РФ автомобилей с момента введения ограничений на их въезд. Об этом сообщает ТАСС.

Также наибольшее число машин, прибывших из России, пытались попасть на территорию через пропускные пункты Ваалима, Нуйямаа и Иматра, которые находятся на юго-востоке страны.

Ранее глава финского МИД Элина Валтонен объявила, что в стране с 16 сентября вводится запрет на въезд зарегистрированных в РФ легковых автомобилей. Ограничение не касается машин российских дипломатов, а также россиян, намеренных въехать в страну по гуманитарным причинам.

Кроме того, с сентября запреты на въезд автомобилей с российскими номерами начали вводить и другие страны. Сначала это сделали власти Литвы, а затем и Латвии. 13 сентября к ним присоединилась Эстония, 2 октября – Болгария, 3 октября – Норвегия.

Финляндия ввела запрет на въезд авто с российскими номерами