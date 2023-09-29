Губернатор Калининградской области пояснил, кто может въезжать в Литву на российских авто

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, ссылаясь на сведения литовской таможни, заявил, что ограничение на въезд автомобилей с российскими номерами в Литву не коснется проезда по упрощенным транзитным документам (УТД). Об этом сообщает RT со ссылкой на сообщение, опубликованное губернатором в его телеграм-канале.

Кроме того, таможня Литвы обязала российские автомобили, въехавшие на ее территорию до 11 сентября, покинуть страну в течение полугода.

Ранее сообщалось, что в Литве действует запрет на въезд машин с российскими номерами. Однако есть исключение – проехать могут все, кто следует транзитом в Калининградскую область или из нее.

Также в Латвии с 12 сентября запрещен въезд зарегистрированным в РФ автомобилям, в том числе через границу Белоруссии. Правило не касается машин дипломатических и консульских представительств Евросоюза и его членов, включая делегации, посольства и миссии.