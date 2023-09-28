Финляндия усилила контроль границы с Норвегией для остановки транзита авто из РФ – СМИ

Фото: 123RF/argus456

Власти Финляндии начали усиленно контролировать КПП "Нейден", который граничит с Норвегией. Так финны намерены предотвратить въезд в страну российских автомобилей, следующих транзитом через соседнее государство. Об этом сообщило интернет-издание The Barents Observer.

В районе КПП круглосуточно несет дежурство совместный патруль, состоящий из сотрудников таможен двух стран. Раньше они контролировали дорогу в дневное время, а по ночам проводили выборочные проверки.

Как сообщает издание, меры безопасности также усилили на пяти других дорогах, соединяющих Финляндию и Норвегию.

Норвегия не является членом Евросоюза и не вводила запрета на въезд автомобилей с российской регистрацией на территорию своей страны.

Ранее Латвия запретила въезд автомобилей с российскими номерами. Это не касается машин дипломатических и консульских представительств Евросоюза и его членов, включая делегации, посольства и миссии.

Также Литва с 11 сентября перестала пропускать автомобили, зарегистрированные в РФ. Исключение действует для машин, следующих транзитом в Калининградскую область или из нее.