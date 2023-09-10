ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни

Фото: ТАСС/IMAGO/Daniel Scharinger

Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства по отношению к Российской Федерации, в рамках которого въезд в страны Евросоюза на личных автомобилях, зарегистрированных в РФ, считается запрещенным импортом. Под запрет могут подпасть и личные вещи граждан. Об этом сообщает РБК.

"Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России", – объяснили в ЕК.

Под таможенный код 8703 попадают все легковые автомобили или транспортные средства для перевозки менее чем десяти человек. Например, прошедшим летом, россияне, которые въезжали в Германию на личных автомобилях, столкнулись с арестами машин на таможне.

Данная интерпретация Еврокомиссии вызвала вопросы со стороны юристов. Статья 3i вводит запрет на импорт или передачу в страны Евросоюза товары по перечню в приложении XXI, которые "производят существенные доходы для России".

Юристы из РФ считают такие ситуации результатом злоупотребления со стороны сотрудников органов исполнительной власти или неверным трактованием таможенного законодательства Германии в части разницы между импортом и въездом в страну на личном автомобиле.

В начале недели, 4 сентября, российское диппредставительство в ФРГ информировало о случаях изъятия немецкими таможенными у россиян принадлежащих им автомобилей. Посольство указало, что во внимание не принимаются аргументы, что россияне ввозят собственность в личных целях, а не для продажи.

Также Еврокомиссия заявила, что россияне не могут временно привозить с собой в Евросоюз личные вещи и транспортные средства, перечисленные в приложении XXI к статье 3i. Таможенники могут не пропустить в страны ЕС косметику, чемоданы, ноутбуки, мобильные телефоны, рассказал партнер брюссельской юрфирмы Acquis, специалист по санкциям Юрий Шумилов.

Кроме того, в приложении XXI перечислены в том числе изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты, фотокамеры. Самый простой совет – исключить ввоз с собой в Германию этих товаров, заявил партнер BGP Litigation Сергей Гландин.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в ЕС начали работать над ограничительными мерами против российской алмазной отрасли. Евросоюз также продолжает принимать меры по пресечению обхода введенных санкций.

В Германии начали изымать машины россиян