Пентагон объявил тендер на покупку западных изданий о военной стратегии РФ

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Пентагон объявил тендер на покупку книг западных авторов о российской военной стратегии. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.

Цена контракта для каждого издания составляет 600 долларов. Помимо книг о стратегии РФ, будут закуплены также книги о Китае, искусственном интеллекте и космических стратегиях.

Целью закупки называются интересы обучения ВВС США.

Ранее сообщалось, что Госдеп США разрешил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache, а также других систем на сумму в 12 миллиардов долларов. До этого в Госдепе одобрили возможную продажу Латвии ракетных систем HIMARS и сопутствующего оборудования на 220 миллионов долларов.

