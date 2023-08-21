Госдеп США одобрил возможную продажу Польше вертолетов Apache

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Госдеп США разрешил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache, а также других систем на сумму в 12 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона сообщает ТАСС.

В заявлении агентства уточняется, что ранее польские власти запросили у США разрешение на приобретение 96 вертолетов Apache и связанного с ними оборудования, в том числе запчастей, систем и вооружений.

Госдеп уже сообщил Конгрессу о принятии данного решения, и теперь у законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки с возможностью ее заблокировать.

Ранее сообщалось, что министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна прикроет восточный фланг с помощью американского вооружения. По его словам, вертолеты Apache и танки Abrams из США должны "закрыть Брестские ворота".

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что Польша начала новый виток военных приготовлений, используя для этого надуманные предлоги. По его словам, планы Варшавы по "укреплению" границы с Белоруссией являются угрозой для безопасности Союзного государства, которую нельзя рассматривать в отрыве от многолетней политики НАТО о наращивании военного потенциала.

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