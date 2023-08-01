В Польше раскритиковали вызов польского посла в МИД Украины

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Киев не должен допускать таких ошибок в международной политике, прокомментировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вызов посла его страны в МИД Украины.

"Мы всегда будем защищать доброе имя Польши, ее безопасность, и интересы ни одной другой страны никогда не будут преобладать над интересами Республики Польша", – написал Моравецкий в своем аккаунте Twitter.

Он отметил, что польский посол остался в Киев в начале специальной военной операции, когда его коллеги покинули столицу Украины. По мнению Моравецкого, вызов посла Польши в украинский МИД "не должен был состояться".

Глава Польши подчеркнул, что Украина не имеет права позволять себе таких ошибок в международной политике.

Ранее в МИД Украины вызвали посла Польши Бартоша Цихоцкого. Как писали украинские СМИ, Пшидач в одном из интервью отметил, что польская сторона предоставила Украине большую поддержку и Киеву стоит начать ценить это.

В ведомстве назвали неприемлемыми слова Пшидача и подчеркнули, что он не должен ставить под сомнения взаимоотношения двух соседних государств.

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