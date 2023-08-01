Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за слов министра о неблагодарности Киева

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Польского посла Бартоша Цихоцкого вызвали в министерство иностранных дел Украины из-за недавнего заявления главы президентской канцелярии Польши Марчина Пшидача, упрекнувшего Киев в неблагодарности.

Как писали украинские СМИ, Пшидач в одном из интервью отметил, что польская сторона предоставила Украине большую поддержку и Киеву стоит начать ценить это.

"Первого августа в МИД Украины был приглашен посол Республики Польша на Украине Бартош Цихоцкий из-за высказываний министра канцелярии президента Республики Польша, руководителя офиса международной политики Марчина Пшидача", – передает РИА Новости сообщение украинского министерства.

В ведомстве назвали неприемлемыми слова Пшидача и подчеркнули, что он не должен ставить под сомнения взаимоотношения двух соседних государств.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что в случае полного поражения ВСУ на их место может встать армия Польши. Он считает, что разгром украинской армии станет самым опасным моментом конфликта, "потому что пойдут призывы заменить украинцев поляками на поле боя".

По его словам, Польше и прибалтийским странам придется решать, вступать ли в "опасную схватку" с риском потерять свою независимость. Риттер также полагает, что НАТО в подобном случае не станет действовать как военный блок и подвергать своих людей риску.



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