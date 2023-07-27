Экс-советник Пентагона заявил, что польская армия легко сравняет Львов с землей

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Если Вашингтон одобрит Варшаве операцию по захвату Западной Украины, то польская армия сравняет Львов с землей. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.

"Если мы решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова. Что произойдет? Я думаю, что Львов легко сравняют с землей", – сказал он.

Полковник считает, что если у украинских военных не окажется мощной противовоздушной и противоракетной обороны, то их на этом направлении "разнесут в пух и прах".

Ранее сообщалось, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Стрельне предложил президенту России Владимиру Путину обсудить возможность поддержки населения Западной Украины. По мнению Лукашенко, Западная Украина будет оторвана для вступления в НАТО, что неприемлемо как для Москвы, так и для Минска.



Страны НАТО высказались за ускоренный формат вступления Украины в Альянс