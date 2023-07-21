Путин рассказал о желании Польши захватить территорию Белоруссии

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Польша желает получать часть земель Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на президента России Владимира Путина.

"Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под "натовским зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем "оторвать" себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории – сегодняшнюю Западную Украину", – отметил президент.

Он также добавил, что в 1920–1930-е годы прошлого века в Восточных кресах Польши проводилась жесткая полонизация и ассимиляция местных жителей, шло подавление национальных культур, православия.

По его словам, политика Польши привела к потере ее независимости в 1939 году. Путин назвал западные территории нынешней Польши "подарком Сталина" и заявил, что Россия может напомнить Варшаве об этом.

Кроме того, Путин отметил, что независимость Польши была восстановлена во многом благодаря СССР.

Между тем глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин доложил на совещании с Путиным, что Польша рассматривает возможность ввести военный контингент на Западную Украину.

Как подчеркнул Нарышкин, Варшава "постепенно приходит к осознанию того, что никакая западная помощь Киеву не способна поддержать Украину".

Ранее Путин заявил, что агрессия против Белоруссии будет приравнена к агрессии против России. Он напомнил, что Белоруссия – это часть Союзного государства. Российский лидер пообещал отвечать "всеми имеющимися средствами".

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