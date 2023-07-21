Агрессия против Белоруссии будет означать агрессию против России – Путин

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Россия ответит всеми имеющимися средствами в случае агрессии против Белоруссии, сообщил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Он напомнил, что Белоруссия – это часть Союзного государства и развязывание агрессии против нее будет означать агрессию против России.

"На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами", – сказал российский лидер.

В конце марта Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. К развертыванию вооружений приступили 7–8 июля.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не будет колебаться при применении ядерного оружия в случае агрессии против страны. По его словам, размещение ядерного оружия в Белоруссии было сделано для того, "чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю".

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