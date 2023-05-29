Лукашенко заявил, что введение единой валюты с РФ – вопрос не сегодняшнего дня

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и Владимир Путин считают введение единой валюты Союзного государства вопросом не сегодняшнего дня. Об этом сообщает информагентство БелТА.

"То, что у нас работает Межбанковский валютный совет, – тут вопросов нет. Я часто привожу ваши, нашего председателя цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс", – заявил он на встрече с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной.

Лукашенко отметил, что в подобных вопросах хотел бы узнать точку зрения Набиуллиной и ее специалистов, так как главы государств не совсем понимают, как и когда будет развиваться валюта.

Ранее белорусский лидер сообщил, что ядерное оружие начали перемещать из РФ в Белоруссию. По словам Лукашенко, 25 мая Путин проинформировал его о подписании указа по размещению оружия.

25 мая главы Минобороны РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о порядке содержания нестратегического ядерного оружия России на белорусской территории. Согласно документам, российское оружие будет содержаться в специальном хранилище на территории Белоруссии.