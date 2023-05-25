Москва и Минск подписали документы по содержанию ядерного оружия РФ в Белоруссии

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Главы Минобороны РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о порядке содержания нестратегического ядерного оружия России на белорусской территории. Об этом сообщили в военном ведомстве республики.

Согласно документу, российское оружие будет содержаться в специальном хранилище на территории Белоруссии.

Также министры обсудили военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества между оборонными ведомствами.

Владимир Путин ранее сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам российского лидера, оно будет размещено без нарушения действующих международных соглашений.

Информацию об этом позже подтвердили в Белоруссии. Там подчеркнули, что размещение ядерных боезарядов в Белоруссии без передачи Минску контроля за ними не будет противоречить положениям Договора о нераспространении.

