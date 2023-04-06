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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не размещать ядерное оружие на чужой территории. Об этом сообщает РИА Новости.

"Франция считает, что ядерное оружие должно быть полностью исключено из конфликта на Украине", – сказал Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином.

Французский лидер подчеркнул, что подобное оружие не должно размещаться вне территории ядерной державы. Особенно должны быть исключены государства Европы, указал он.

Макрон заявил, что решение российского государства о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии не соотносится с обязательствами России в рамках международного права.

Он считает, что Китай и Франция, являясь постоянными членами Совета безопасности ООН, а также ядерными державами, "с учетом истории их любви к независимости и приверженности ей, должны совместно работать для сохранения международного порядка, способного ответить на вызовы времени".

26 марта Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам российского лидера, оно будет размещено без нарушения действующих международных соглашений.

В министерстве иностранных дел Белоруссии подтвердили, что размещение ядерных боезарядов в Белоруссии без передачи Минску контроля за ними не будет противоречить положениям Договора о нераспространении.



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