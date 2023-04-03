21:09Политика
Небензя заявил, что Россия никому не угрожает ядерной войной
Фото: ТАСС/Zuma
Российская Федерация никому не угрожает ядерной войной, кроме того, утверждения об обратном являются пропагандой. Об этом заявил на пресс-конференции постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Что касается ядерной войны, то я сплю хорошо, потому что знаю, что по крайней мере мы не просим о ядерной войне, не угрожаем ядерной войной", – передает ТАСС слова Небензя.
По его словам, согласно ядерной доктрине РФ, "предусмотрены несколько четких сценариев", в рамках которых может быть использовано ядерное оружие. Он подчеркнул, что российская доктрина не предусматривает применение ядерного оружия в текущей ситуации.
Ранее сообщалось, что решение Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии помогло сдержать западные страны от полноценной поддержки Киева. Отмечается, что России удалось успешно "применить" ядерное оружие, не запуская его в прямом смысле слова.
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