Небензя заявил, что Россия никому не угрожает ядерной войной

Фото: ТАСС/Zuma

Российская Федерация никому не угрожает ядерной войной, кроме того, утверждения об обратном являются пропагандой. Об этом заявил на пресс-конференции постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Что касается ядерной войны, то я сплю хорошо, потому что знаю, что по крайней мере мы не просим о ядерной войне, не угрожаем ядерной войной", – передает ТАСС слова Небензя.

По его словам, согласно ядерной доктрине РФ, "предусмотрены несколько четких сценариев", в рамках которых может быть использовано ядерное оружие. Он подчеркнул, что российская доктрина не предусматривает применение ядерного оружия в текущей ситуации.

Ранее сообщалось, что решение Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии помогло сдержать западные страны от полноценной поддержки Киева. Отмечается, что России удалось успешно "применить" ядерное оружие, не запуская его в прямом смысле слова.



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