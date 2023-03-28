В Минске заявили, что размещение ядерного оружия в Белоруссии не противоречит ДНЯО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Размещение ядерных боезарядов в Белоруссии без передачи Минску контроля за ними не будет противоречить положениям Договора о нераспространении, сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве республики подчеркнули, что военное сотрудничество Белоруссии и России реализуется в строгом соответствии с международным правом.

"Обучение белорусских пилотов, способных управлять самолетами со специфическими боеприпасами, модернизация таких самолетов, равно как и размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям никоим образом не противоречат положениям статей I и II ДНЯО", – цитирует пресс-службу ТАСС.

Там также подчеркнули, что риторика конфронтации и гонка вооружений должны смениться диалогом по укреплению архитектуры глобальной и региональной безопасности, многосторонних механизмов разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями, в том числе в ядерной сфере.

26 марта Владимир Путин рассказал, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам российского лидера, оно будет размещено без нарушения действующих международных соглашений.

На это в Евросоюзе заявили о готовности ввести новые санкции в отношении Москвы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что размещение ядерного оружия в Белоруссии станет "эскалацией и угрозой европейской безопасности".

В МИД Франции осудили решение Москвы разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Там заявили, что с учетом приостановки участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений такое решение является "дополнительным элементом эрозии стратегической стабильности в Европе".

Новости часа: РФ и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия

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