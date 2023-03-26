Пентагон отреагировал на планы России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии

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В Пентагоне заявили, что не видят причин для изменения готовности ядерных сил США на фоне планов России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы видели сообщения о заявлении России. Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", – указано в заявлении американского оборонного ведомства.

Сообщается, что представители Белого дома высказали аналогичное мнение. Представители администрации США неоднократно повторяют эти высказывания, отвечая ими на действия России, связанные с ядерным вооружением.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам российского лидера, размещение оружия в Белоруссии не нарушит действующие международные обязательства.

Путин уточнил, что Россия просто делает тоже самое, что США делали на протяжении десятилетий.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что каждый день поставок иностранного оружия на Украину приближает ядерный апокалипсис. Он призвал не сомневаться в том, что "всадники Апокалипсиса уже в пути и продолжают свое движение".

Новости часа: РФ и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия

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