Запад подводит мир к опасной черте, за которой находится ядерный Армагеддон – Антонов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Страны Запада во главе с США, решив поставлять на Украину боеприпасы с обедненным ураном, подводят мир к ядерному Армагеддону. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся на официальном сайте дипмиссии.

"Похоже, просвещенный Запад во главе с Вашингтоном бесповоротно решил подвести человечество к опасной черте, за которой все отчетливее маячит ядерный Армагеддон", – написал он.

Таким образом Антонов прокомментировал заявления администрации США, которые сообщили, что боеприпасы с обедненным ураном являются обычным типом вооружений, применяемым уже несколько десятилетий и не представляющим повышенной опасности.

"Комментировать подобного рода бред и вправду сложно. Американские чиновники своими безответственными заявлениями пробили очередное дно" – заявил Антонов.

Он подчеркнул, что на Украину "беспрерывным потоком" поставляется смертоносное вооружение, из которого уничтожаются мирные жители и гражданская инфраструктура.

Посол обращает внимание, что негативные последствия использования боеприпасов с обедненным ураном давно известны и подтверждены западными журналистами. Он напоминает, что при использовании подобных боеприпасов, местность становится зараженной радиоактивной пылью, которая чрезвычайно токсична.

По его словам, в США это должно быть известно, так как подобные вооружения применялись в Ираке и Югославии, где их жертвы страдали от смертельных недугов, а дети появлялись на свет с врожденными заболеваниями.

21 марта замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Киеву боеприпасы, включающие в себя бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Также Украина получит боевые танки Challenger 2, добавила она.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на поставки Киеву таких боеприпасов. По словам президента, данный шаг Лондона свидетельствует о том, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца.

В МИД РФ предупредили о последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном

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