РФ будет вынуждена реагировать на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном – Путин

Фото: ТАСС/Игорь Меркулов

Россия будет вынуждена реагировать на поставки Киеву со стороны Великобритании боеприпасов с обедненным ураном. Об этом заявил Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Российский лидер предположил, что, исходя из заявлений и действий со стороны недружественных РФ стран, Запад действительно решил воевать с государством. При этом, как уточнил Путин, планы поставок подобных боеприпасов свидетельствуют о намерении Запада вести войну с РФ до последнего украинца уже не на словах, а на деле.

"Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом", – заявил политик.

Заявление о том, что Великобритания намерена передать Украине боеприпасы с обедненным ураном, ранее появилось на сайте парламента Соединенного Королевства. Вооружения планируют передавать вместе с танками Challenger 2.

Снаряды с содержанием подобного вещества имеют свойство заражать местность в том районе, где они применяются. Растения будут заражены радиацией, что при употреблении их человеком, может привести к облучению организма.



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