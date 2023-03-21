Лавров прокомментировал планы Лондона по передаче Киеву боеприпасов с обедненным ураном

Фото: kremlin.ru

Передача Великобританией Украине боеприпасов с наличием обедненного урана может плохо закончиться для Лондона. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с автором программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлом Зарубиным.

"Я не удивлюсь такому развитию событий, если это на самом деле произойдет, но нет никаких сомнений, что это плохо для них кончится", – подчеркнул он.

По словам главы ведомства, Великобритания хочет показать свою готовность идти на нарушение международного гуманитарного права.

"Как это было в 1999 году в Югославии, и многое другое, что они себе позволяли, включая военные преступления, преступления против человечности", – отметил Лавров.

Он добавил, что англосаксы уже подрывают стабильность в мире и тянут за собой Запад.

21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Киеву боеприпасы, включающие в себя бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Также Украина получит боевые танки Challenger 2, добавила она.

После этого Мария Захарова заявила, что планы Великобритании по поставкам Украине снарядов с обедненным ураном являются югославским сценарием. Она отметила, что они способны заражать территорию и приводить к онкологическим заболеваниям.

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