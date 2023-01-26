Москва расценит поставки Киеву снарядов с ураном как использование грязных бомб – Гаврилов

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Поставки Киеву снарядов с урановыми сердечниками Москва расценит как применение грязных ядерных бомб. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Предупреждаем западных спонсоров киевской военной машины от поощрения ядерных провокаций и шантажа. Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке", – приводит его слова ТАСС.

Гаврилов заявил, что если подобные боеприпасы для тяжелой техники НАТО будут поставлены на Украину, то Москва рассмотрит это как применение против России грязно-ядерных бомб "со всеми вытекающими последствиями". Он также уточнил, что российская армия уничтожит поставленные боевые машины, так же, как это происходит и с остальным западным вооружением.

Президент США Джозеф Байден сообщил, что Штаты передадут Киеву 31 танк M1 Abrams. По словам главы государства, передача танков займет некоторое время. Байден, однако, пообещал, что США уже в ближайшее время начнут подготовку бойцов ВСУ.

Власти Германии также приняли решение предоставить украинской стороне танки. ФРГ отправит на Украину роту танков Leopard модели 2A6.

Новости часа: танки Leopard можно ввести в эксплуатацию на Украине через 2–3 месяца – МИД

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