Фото: AP/Mindaugas Kulbis

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею поставок танков Abrams на Украину провальной.

В среду, 25 января, президент США Джо Байден планирует объявить решение о поставках танков Abrams на Украину. Американский лидер хотел предоставить киевскому режиму порядка десяти танков Abrams, чтобы подтолкнуть Германию к поставкам Leopard 2. Однако он заявил, что Украине нужно 500 танков, чтобы дать отпор российской армии.

Песков заметил, что танки Abrams будут гореть так же, как и другие. Кроме того, эти танки очень дорого стоят. Вероятно, все ляжет на плечи европейских налогоплательщиков, добавил он.

По словам пресс-секретаря президента, в Альянсе против России не все так гладко. Он обратил внимание, что между США и ФРГ существуют множественные взаимоисключающие заявления, утечки и другое.

Ранее официальный представитель Кремля заявил об ответственности стран перед народом Украины за поставку вооружения. По словам Пескова, украинский народ будет расплачиваться за псевдоподдержку от других стран.



Германия отправит на Украину не менее роты танков Leopard 2

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