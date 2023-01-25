В США объявят о поставках танков Abrams на Украину 25 января – СМИ

Фото: Sputnik/РИА Новости/Стрингер

Президент США Джозеф Байден объявит о решении о поставках танков Abrams на Украину уже в среду, 25 января. Об этом со ссылкой на представителя администрации США сообщает телеканал Al Jazeera.

"Источник в правительстве США сообщил Al Jazeera, что в среду в Белом доме будет объявлено о предоставлении танков", – указано в публикации.

Ранее источники издания The Wall Street Journal сообщали, что Белый дом решил передать Украине значительное количество танков M1 Abrams. Это решение, по данным издания, станет частью договора с Германией, которая планирует предоставить Киеву небольшое количество танков Leopard 2.

До этого издание Sky News Arabia, ссылаясь на источник в Пентагоне, поделилось информацией, что президент Байден готов передать Украине десять танков Abrams, чтобы подтолкнуть ФРГ к поставкам Leopard 2.

Власти Германии все же приняли решение предоставить украинской стороне роту танков Leopard модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера. Об этом, со ссылкой на источники, заявили в издании Spiegel.

Германия отправит Украине не меньше роты танков Leopard 2

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