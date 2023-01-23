Зеленский заявил, что поставки западных танков кардинально не изменят ситуацию

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки нескольких десятков западных танков Киеву не способны кардинально изменить ситуацию.

В интервью немецкой телерадиокомпании ARD он отметил, что когда ВСУ противостоит российская армия, ни одна страна обещанием дать 10–50 танков "не решит проблему".

При этом он указал, что поставки западной военной техники направлены на "мотивацию" украинских военных.

На прошлой неделе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что решение о поставках Киеву танков Leopard не было принято. По его словам, мнения союзников расходятся: одни выступают за, другие – против.

Накануне министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если другие страны будут поставлять имеющиеся у них Leopard 2 немецкого производства на Украину.

Эксперт объяснил, почему страны НАТО не достигли единой позиции по поставкам танков Киеву

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