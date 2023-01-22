Немецкий журналист призвал Германию подумать, прежде чем поставлять Украине танки

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Обозреватель немецкого издания Spiegel Томас Фишер считает, что Берлину нужно дважды подумать, прежде чем поставлять Киеву танки.

По его мнению, власти ФРГ столкнулись со стратегической проблемой, которая заключается в том, чтобы понять, насколько далеко готова зайти Германия в поддержке Украины.

Фишер считает, что в Берлине должны окончательно решить, готовы ли они тратить миллиарды евро на дальнейшее вооружение ВСУ.

"Если можно поставлять боевые танки, то почему не истребители? Где проходит предел?" – написал он.

В конце своей статьи Фишер добавил, что ему не кажется убедительной стратегия, направленная на постоянное увеличение объема выделяемых Киеву средств.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин не добился от нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса согласия на передачу Украине немецких танков. СМИ сообщали, что Берлин согласен на такую поставку только при условии аналогичного шага со стороны Вашингтона.



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