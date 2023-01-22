Байден молча ушел от журналистов после вопроса о сроках поставки Киеву танков

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Президент Соединенных Штатов отказался отвечать на вопрос журналистов о сроках поставки на Украину танков Leopard 2. Соответствующая видеозапись опубликована в Youtube-канале издания The Telegraph.

Один из репортеров спросил у американского лидера, поддерживает ли он идею Польши отправить немецкие танки Киеву, Байден ответил, что Украина получит всю необходимую помощь.

После этого журналист уточнил, как скоро Киев получит Leopard 2, однако президент США не ответил и быстрым шагом направился к выходу.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Байден испугался предупреждения Владимира Путина о негативных последствиях поставок западного оружия для ВСУ. Соскин назвал "брехней" и глупыми отговорками утверждения властей США и ЕС о сложностях поставки и обслуживания Leopard 2 и Abrams.

До этого вице-канцлер Германии Роберт Хабек объяснил нежелание отправлять танки на Украину историческим прошлым. В Белом доме назвали данное заявление нелогичным, указав, что ФРГ поставила США в сложное положение.



США объяснили отказ в передаче танков Украине дорогим обслуживанием

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