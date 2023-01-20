Киев считает себя обманутым Шольцем из-за отказа поставлять танки Leopard 2 – СМИ

Фото: ТАСС/Armin Weigel/dpa/picture-alliance

Киев считает себя обманутым канцлером ФРГ Олафом Шольцем из-за отказа поставлять танки Leopard 2, сообщает газета Die Welt.

Издание отмечает, что Украина недовольная нежеланием Германии передавать танки. Кроме того, Киевскому режиму не нравится, что немецкие власти не дают разрешение другим странам передавать боевые машины.

Возмущает Украину заявление Шольца о передаче Leopard 2 при отправке Соединенными Штатами Америки танков Abrams. Однако США не хотят передавать танки из-за больших затрат.

"Изначально говорилось, что танки Leopard будут поставлены, если союзники также отправят основные боевые танки западного образца. Затем Великобритания согласилась поставить свои основные боевые танки Challenger, и вдруг было сказано, что США должны поставить свои Abrams", – пишет газета со ссылкой на украинский источник.

По словам собеседника Die Welt, Украина не воспринимает всерьез эти обязательства. Кроме того, Киев заявил, что Германия должна принимать решения, а не "играть в игры".

Ранее Шольц на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал, что НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией. Канцлер Германии отметил, что передача танков Leopard 2 обсуждается с союзниками. Также Германия хочет избежать односторонних шагов.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу Polsat заявил, что Польша может передать Украине свои танки Leopard без согласия Германии. По словам премьера, Варшава уже договорилась с Киевом и партнерами из Западной Европы о совместной передаче танков, а согласие здесь играет второстепенную роль.

Моравецкий считает, что страны должны как можно скорее предложить свою современную технику для защиты свободы Украины.

Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках танков Leopard на Украину

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