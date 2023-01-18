В Германии увидели давление США в призывах отправить танки Leopard на Украину

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Вашингтон, подталкивая Берлин к осуществлению поставок танков Киеву, принуждает Германию к "самопожертвованию" в борьбе с Россией, заявила депутат бундестага Севим Дагделен.

"Растет общественное давление с требованием поставить немецкие танки на Украину. США так хотят. Но этот шаг был бы исторической ошибкой", – написала парламентарий в своей статье для газеты Berliner Zeitung.

По ее словам, в Германии сформировалась целая фаланга партий, выступающих за скорейшую поставку Киеву немецких танков. Дагделен отметила, что данные призывы звучат в противовес "колеблющемуся" канцлеру Олафу Шольцу и правящей партии.

Парламентарий заявила, что давление на Берлин оказывают и другие страны НАТО. Это свидетельствует о том, указала она, что суверенитет Германии ограничивают, а правительство этой страны не может принять самостоятельное решение.

"Почему нужно посылать немцев в огонь России в интересах Вашингтона? Похоже, Германия должна привлечь ответный огонь, чтобы возможный контрудар пришелся по Берлину. Таким образом, США достигли бы одной из своих долгосрочных стратегических целей: навсегда предотвратить российско-германское сотрудничество", – считает Дагделен.

Ранее издание Politico сообщало, что позиция канцлера Германии в вопросе оказания военной помощи Киеву сильно зависит от президента США. По словам журналистов, на региональном митинге в Берлине Шольц заявил, что поставки немецких танков на Украину должны обсуждаться с союзниками.



Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках танков Leopard на Украину

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