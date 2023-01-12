Позиция Германии по отправке танков на Украину сильно зависит от США – СМИ

Фото: depositphotos/Zerbor

Германия ориентируется на США в решении об отправке танков на Украину. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

Как уточняет издание, позиция канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе оказания военной помощи Киеву сильно зависит от президента США Джозефа Байдена. Согласно материалам статьи, на региональном митинге в Берлине Шольц заявил, что поставки танков на Украину должны обсуждаться с союзниками и в первую очередь с США.

Источники уточняют, что планы Лондона по отправке танков на Украину не поменяли позицию правительства Германии, однако они усилили давление на Шольца. В статье указывается, что аргумент канцлера Германии о том, что ФРГ не будет действовать в одиночку в вопросе отправки танков, будет опровергнут действиями Великобритании.

При этом источники издания считают, что в США не собираются отправлять танки на Украину в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что польские власти предоставят Киеву роту немецких танков Leopard. О поставке танков на Украину также заявили в Британии и Франции.

Пять стран НАТО пообещали Украине тяжелую бронетехнику

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!