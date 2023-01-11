В Белом доме отказались уточнить, будут ли США поставлять танки на Украину

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В Белом доме не ответили на вопрос о готовности США предоставить Украине танки, но подчеркнули готовность поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы действуем быстро и обеспечиваем Украину средствами, в которых она нуждается, чтобы выиграть в этой войне", – приводит ее слова ТАСС.

Жан-Пьер уточнила, что президент США Джозеф Байден ранее заверил украинского лидера Владимира Зеленского в приверженности украинскому народу. При этом она отказалась прямо отвечать на вопрос о поставке танков Киеву.

"Мы будем с ними столько, сколько потребуется", – резюмировала она, отвечая на вопрос об оказании помощи Киеву со стороны Вашингтона.

Ранее сообщалось, что польские власти предоставят Вооруженным силам Украины роту немецких танков Leopard. О поставке танков Киеву также заявили в Британии и Франции.

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