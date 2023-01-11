Обучение ВСУ работе с ЗРК Patriot подтверждает участие США в конфликте – посол

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Решение США об обучении украинских военных применению комплекса Patriot на военной базе в Оклахоме является очередным подтверждением участия Вашингтона в конфликте на Украине. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Решение военного ведомства США организовать курс обучения на базе Форт-Силл в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева", – приводит его слова ТАСС.

Посол отметил, что усилия дипломатов по доведению до американской аудитории опасности подобного поведения Вашингтона находят отклики в экспертном сообществе США. По его словам, в местных СМИ отмечают, что администрация США не останавливается на передаче Киеву вооружений для обороны, а поставляет украинским военным вооружения для повышения наступательных возможностей.

Антонов утверждает, что подлинная цель Вашингтона заключается в желании нанести России как можно больший урон руками украинцев.

В Пентагоне ранее подтвердили, что обучение ВСУ стартует на следующей неделе в Оклахоме. По словам пресс-секретаря военного ведомства Патрика Райдера, в период обучения будут подготовлены от 90 до 100 военнослужащих ВСУ.

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