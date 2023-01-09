Британия может начать поставлять Украине танки Challenger 2 – СМИ

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Британская сторона впервые с начала украинского конфликта начала рассматривать возможность поставок Киеву до 10 танков Challenger 2. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

По данным СМИ, разговоры о поставках британских танков идут уже на протяжении нескольких недель. Финальное решение председателя правительства Великобритании Риши Сунака еще не согласовано.

Между тем журналист издания Fox News Кайл Беккер выразил мнение, что Владимиру Зеленскому больше не следует полагаться на помощь, выделяемую для Украины из госбюджета США.

Так представитель СМИ ответил на запись украинского лидера в Twitter. В своем посте Зеленский поздравил конгрессмена Кевина Маккарти с избранием на пост спикера палаты представителей. Глава Украины также выразил надежду, что Штаты будут продолжать поддерживать Киев.



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