В США предрекли распад НАТО из-за призывов Зеленского увеличить поставки оружия

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Стремление президента Украины Владимира Зеленского увеличить поставки техники НАТО и вовлечь Североатлантический альянс в прямой конфликт с Россий может обернуться распадом военного блока, считает обозреватель американского издания National Review Брендан Догерти.

"Украинский конфликт не только не укрепил альянс, но и выявил своего рода раскол внутри НАТО <...>. Поддержка Украины, на которую мы подписались, – это масштабный, почти утопический проект с очевидными предсказуемыми рисками и потенциально разорительными издержками", – говорится в публикации.

Догерти считает, что выступление Зеленского в конгрессе США, где он заявил, что финансовая помощь Киеву является не благотворительностью, а инвестициями в глобальную безопасность, направлена на увеличение поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. При этом вовлечение в украинский кризис европейских стран, отметил журналист, еще больше обостряет разногласия между западными союзниками.

Ранее журналист Хассан Нафаа заявил, что анализ конфликта на Украине свидетельствует о преимуществе России перед НАТО. По его словам, речь идет о боеспособности ВС РФ, российской экономике и сплоченности политических и военных альянсов.

Накануне в Пентагоне заявили, что США передадут Украине ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением. Они войдут в недавно объявленный Вашингтоном пакет военной помощи, объемом свыше трех миллиардов долларов.



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