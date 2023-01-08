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Любой, кто отрицает наличие нацизма на Украине, занимается самообманом, заявил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

"Те, кто отрицает, что на Украине нацистский, марионеточный режим США и НАТО на сегодняшний день (январь 2023 года), врет либо себе, либо всему миру, либо и то, и другое", – написал он в Twitter.

Ранее Янг назвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга военным преступником, который должен предстать перед судом в Гааге и быть приговорен к 30 годам без права на досрочное освобождение.

До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что некогда процветающая Украина стала фашистским государством, выполняющим функции послушного орудия в руках коллективного Запада.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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