К конфликту на Украине привели попытки возродить нацизм на исторических землях РФ – Путин

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Никакого конфликта на Украине не было бы, если бы Киев не пытался переписать историю и возродить нацизм на территориях, которые исторически принадлежали России. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".

"Может быть, и не было бы вот этого сегодняшнего конфликта, если бы не было попыток некоторых сил в самой Украине и на Западе подправить историю и разорвать эту историю на части, если бы не было возвеличивания тех, кто сотрудничал с Гитлером, с фашистами", – сказал президент.

В то же время он признал, что сторонников неонацизма можно найти в любой стране. Однако только Украина возводит эту идеологию на государственный уровень, подчеркнул глава государства, напомнив, как в этой стране прославляли Гитлера.

"Каких уродов только нет, каких придурков только нет, <...> ну и что теперь? <...> Да, это во всем мире, наверное, есть, но я не знаю ни одной страны, кроме сегодняшней Украины, где их (нацистов. – Прим. ред.) ставят в разряд национальных героев", – продолжил Путин.

По его словам, украинский неонацизм является в том числе и тем инструментом, который Запад использует в борьбе с Россией. Он подчеркнул, что Россия всегда с уважением относилась к украинскому языку и народу, чего нельзя сказать о действиях Украины по отношению к русской культуре.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что неонацизм на Украине возродился под непосредственным руководством англосаксов. США стремятся развязать военное противостояние РФ и Европы ради собственной выгоды для решения проблем своей экономики, уверен он.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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