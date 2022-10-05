Результаты референдумов на новых территориях РФ удивили и порадовали Путина

Фото: kremlin.ru

Результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях удивили и порадовали Владимира Путина. Об этом он заявил на встрече с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года".

Президент России заверил, что никакого желания что-либо подправлять или подчищать в голосовании не было.

"Мы для себя решили, и я для себя решил – будет так, как люди захотят. Как люди выскажутся, так мы и сделаем", – приводит слова Путина "Интерфакс".

Вместе с тем российский лидер добавил, что результат голосования абсолютно прозрачный и не подлежит сомнению. Он назвал итоги референдумов объективными данными настроения людей.

Ранее Путин назначил врио глав ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Ими стали Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно. Они будут исполнять обязанности до вступления в должности лиц, которые будут избраны главами этих территорий.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции новых территорий продлится до 1 января 2026 года.



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