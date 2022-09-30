В Кремле подписали договоры о присоединении Донбасса, Запорожской и Херсонской областей

Фото: Москва 24

В Кремле состоялось подписание договоров о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

Торжественную церемонию, которая прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, открыло выступление Владимира Путина. Президент отметил, что жители Донбасса, Херсона и Запорожья сделали однозначный выбор.

"И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов", – подчеркнул он.

После торжественной речи Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Свои подписи под документами поставили Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий, Владимир Сальдо.

Церемония завершилась исполнением гимна России, после чего Путин и главы четырех новых субъектов сложили руки вместе и скандировали "Россия".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ДНР и ЛНР будут приняты в состав РФ в границах 2014 года.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

Указы о признании Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик Путин подписал 21 февраля. 30 сентября президент подписал указы о признании суверенитета Херсонской и Запорожской областей.

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