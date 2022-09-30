Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации в пятницу, 30 сентября.

Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий состоится в Кремле 30 сентября. На мероприятии ожидается объемное выступление президента РФ.

С 23 по 27 сентября в Запорожской и Херсонской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках прошли референдумы по вопросу присоединения к России. Большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.

В Запорожье за присоединение к России проголосовали 93,11% граждан, в Херсонской области – 87,05%. В ДНР и ЛНР положительно проголосовали 99,23% и 98,42% жителей соответственно.

Указы о признании Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик Путин подписал 21 февраля 2022 года. С просьбой признать независимость ДНР и ЛНР к президенту РФ обратились главы этих регионов Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В рамках внеочередного заседания Совбеза РФ российский лидер выслушал мнения глав министерств и ведомств по данному вопросу. В ходе совещания выступили Михаил Мишустин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, а также представители ФСБ, СВР, МВД и Росгвардии. Своим мнением по данному вопросу также поделились зампредседателя и секретарь Совбеза Дмитрий Медведев и Николай Патрушев. Спустя несколько часов было принято соответствующее решение.



Международные наблюдатели поделились впечатлениями об организации референдумов

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