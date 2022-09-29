Подписание договоров о принятии в РФ новых территорий пройдет 30 сентября

Фото: Агентство "Москва"/ Пелагия Тихонова

Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий состоится в Кремле в пятницу, 30 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Завтра в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале, в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий", – цитирует Пескова ТАСС.

По словам представителя Кремля, также на мероприятии ожидается объемное выступление Владимира Путина. Он подчеркнул, что это будет не послание Федеральному собранию. О нем будет проинформировано позднее, добавил Песков.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что процесс с референдумами о вхождении Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ может пойти дальше, если украинская сторона не захочет изменить свою политику действий.

Постпред призвал Киев начать брать во внимание интересы народа, а не вслепую выполнять приказы тех, кто "довольно потирает руки от того, что столкнули лбами два братских народа".



В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях рассказали о ходе референдумов

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