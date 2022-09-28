Рогов анонсировал референдум в подконтрольной Украине части Запорожской области

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Референдум по вопросу о вхождении в состав России будет проведен в подконтрольной Украине части Запорожской области после ее освобождения, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"После освобождения областного центра Запорожья там тоже будет проведен референдум по определению его судьбы", – сказал он в эфире телеканала РБК.

Рогов уточнил, что порядка 27% территории региона находится под контролем Украины, при этом пребывающие там люди тоже хотели проголосовать на референдуме.

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.

В ДНР после обработки 100% бюллетеней за присоединение к России проголосовали 99,23% граждан. В ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.



Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав РФ завершились

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