Наблюдатели высказались о прошедших в Донбассе, Запорожье и Херсоне референдумах

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Состоявшиеся референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях способствуют урегулированию ситуации, сообщает ТАСС со ссылкой на международных наблюдателей.

"Референдумы являются шагом к политическому урегулированию конфликта, а также реализацией гарантированного Уставом ООН права на самоопределение народов", – отмечается в сообщении.

Согласно декларации наблюдателей из других стран, референдумы были организованы в соответствии с нормами международного права, подсчет голосов также выполнялся правильно.

"Участие в референдумах и голосование осуществлялись на основе свободного волеизъявления граждан". <...> Фактов принуждения, давления и подкупа не наблюдалось", – говорится в документе.

При этом наблюдателями были зафиксированы факты давления украинской стороны на участников голосования.

"Считаем недопустимыми попытки давления и запугивания, направленные на международных наблюдателей со стороны отдельных иностранных правительств и государственных органов ЕС, как противоречащие основополагающим принципам демократии, защиты прав и свобод личности и верховенства права", – отмечается в заявлении.

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.

В ДНР после обработки 100% бюллетеней за присоединение к России проголосовали 99,23% граждан. В ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что процесс с референдумами о вхождении Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ может пойти дальше, если украинская сторона не захочет изменить свою политику действий.

Постпред также призвал Киев начать брать во внимание интересы народа, а не вслепую выполнять приказы тех, кто "довольно потирает руки от того, что столкнули лбами два братских народа".



Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав РФ завершились

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