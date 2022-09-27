На участках в Москве подвели итоги референдумов по вопросу вхождения в РФ новых субъектов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Стали известны итоги референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ на участках для голосования, организованных в России. Об этом свидетельствуют данные Единого центра обработки данных в Москве.
После подсчета 100% голосов оказалось, что за вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовали 97,81%. За проголосовали 38 762 человека, против – 605 (1,53%).
За вхождение Херсонской области в состав РФ проголосовали 96,75% (32 135 человек), против – 2,38% (792 человека).
После подсчета 57,7% голосов 98,51% избирателей выступили за присоединение Луганской Народной Республики к России.
За вхождение Донецкой Народной Республики в состав России высказались 98,69% (441 485 человек). Против выступили 4 938 человек или 1,1%.
Присоединение Луганской Народной Республики к РФ поддержали 394 250 человек, что составляет 97,93%. Против проголосовал 1,59% (6 392 человек).
Общественные и международные наблюдатели пришли к выводу, что референдуму можно признать состоявшимися, поскольку они прошли открыто и без нарушений. Об этом заявила заместитель председателя координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Алена Булгакова.
"Референдумы состоялись, прошли при полной открытости, гласности процессов, в присутствии международных наблюдателей, наблюдателей из территории республик, из областей", – сказала она.
Булгакова подчеркнула, что в ходе голосования не было выявлено нарушений. На легитимность прошедших референдумов указало и экспертное сообщество международных наблюдателей. В частности, наблюдатели из Италии отметили прозрачные урны для голосования, использовавшиеся на референдумах. По его мнению, это позволяет убедиться в открытости сделанного гражданами выбора.
Ранее стали известны предварительные итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Отмечалось, что международные наблюдатели не зафиксировали нарушений в проведении референдумов, кроме угроз и обстрелов со стороны Украины.
23 сентября в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о вхождении в состав России. Голосование проходило по 27 сентября включительно. Участки, на которых могли проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах РФ.
Более 90% избирателей в РФ проголосовали за вхождение Запорожья и Херсона в состав России
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