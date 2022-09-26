Иностранные наблюдатели высоко оценили организацию референдумов в Москве

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Иностранные наблюдатели высоко оценили организацию работы участков, на которых проходят референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом рассказал бывший вице-премьер Сербии Драган Тодорович в ходе посещения участка в Москве.

"Прежде всего я должен сказать, что на основании того, что я увидел, проголосовавшие граждане высоко оценили организацию референдумов. Я уверен, что итог этого голосования будет позитивным для всех граждан всех республик", – отметил Тодорович.

Также высокий уровень организации и прозрачности референдумов отмечают и иностранные журналисты, посетившие участки для голосования в Москве.

"На данный момент я не увидел никакого отклонения от нормы, я вижу, что процесс идет в соответствии с правилами, что не совпадает с тем, что нам говорят в западных новостях. Нам говорят о том, что вооруженные люди заставляют граждан голосовать. Но я увидел людей, которые решительно настроены проголосовать и определить самим судьбу своего региона", – рассказал журналист Sputnik Вайт Рид (США).

Он добавил, что был в Крыму и Херсоне, где также наблюдалось желание людей быть с тем правительством, с теми властями, которые могут обеспечить их самым необходимым.

Референдумы о вхождении в состав России начались в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях утром 23 сентября. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах России.

Отдать голос на избирательных участках в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях можно будет 27 сентября с 08:00 до 16:00. Тогда же пройдет и подведение итогов. В ДНР голосование на участках пройдет 27 сентября с 08:00 до 20:00.

